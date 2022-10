Ministra Herrera tras destitución de Jorge López: “Todos los servidores públicos estamos en constante evaluación”

La ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, se manifestó acerca de la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de remover al titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López, tras la difusión de una denuncia periodística en su contra.

En esa línea, indicó que los titulares de las diferentes carteras ministeriales “están en constante evaluación” y que el jefe de Estado tiene la opción de retirar a los funcionarios cuando no cumplan con sus funciones o no la realicen de manera “correcta”.

“Todos los servidores públicos estamos en constante evaluación en cualquier nivel en el que nos desarrollemos. En mi caso, yo he sido desde practicante, abogada, informante y, en determinado momento cuando se ha considerado que no estoy desarrollando correctamente las actividades, se me ha retirado. En este caso, el presidente tiene la opción de poder retirarnos”, declaró la ministra Herrera en ‘Canal N’.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, consideró que el mandatario Castillo Terrones actuó de manera “correcta” al destituir al funcionario López Peña de su cargo. En ese sentido, señaló que es mejor que las autoridades investiguen al ministro de Salud como un ciudadano sin cargo público para determinar si cometió actos irregulares durante su gestión.

“La decisión del presidente es correcta. Yo creo que todo lo que es erario público y dudas que puedan existir respecto a esa situación es mejor que se investiguen cuando la persona está afuera [del cargo]. El país necesita ese tipo de muestras y lo que ha hecho el presidente me parece absolutamente correcto”, manifestó.

