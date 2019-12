Ministra de Salud sobre lluvias en Piura: “No es el fenómeno de El Niño”

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, dio un reporte de la situación en Piura tras las intensas lluvias que se registraron la madrugada del domingo en esta región del norte del país.

“Queremos tranquilizar a la población de Piura. No hay inundaciones, son lluvias de trasvase hacia la Costa. No es el fenómeno de El Niño, no hay desbordes de ríos. Se está trabajando con motobombas para extraer el agua empozada”, informó la ministra Hinostroza.

Al respecto, aseguró que la intervención inmediata tras las precipitaciones, permitió que no se hayan reportado víctimas. “Los establecimientos de salud están abastecidos con los medicamentos necesarios”, puntualizó.

Cabe indicar que la titular del Minsa recorrió el asentamiento humano Los Olivos, en el distrito Veintiséis de Octubre, y la avenida Vice, en la provincia de Piura, para monitorear los trabajos de extracción de agua mediante motobombas.

