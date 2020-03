Ministra de Salud pidió confianza a ciudadanía por COVID-19

Tras confirmarse el primer caso de coronavirus (COVID-19) en Perú, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló que el Estado peruano está preparado para hacer frente a los próximos casos que se registren en nuestro país.

“Tengan confianza en el sistema de salud del gobierno, el cual está preparado para afrontar esta epidemia. Contamos con los recursos y personas idóneas para este fin. Debemos hacer un llamado a la calma a la población”, dijo.

En ese sentido, señaló que se están realizando los protocolos correspondientes para la prevención del coronavirus a nivel nacional. En su mensaje, reiteró su pedido de tranquilidad a la población para evitar el pánico ante una enfermedad que solo ha registrado una tasa de mortalidad del 2% del total de infectados.

“Queremos hacer un llamado a la población a la tranquilidad y a la calma. No es necesario el uso de mascarillas. Las mascarillas son para el personal que atiende a un paciente infectado y para el paciente para que no contamine a otro. Usar mascarillas no los va a proteger de la infección a los ciudadanos”, expresó.