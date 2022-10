Ministra de la Mujer sobre Gabriela Sevilla: “No hay plan de búsqueda para Martina”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, informó este sábado que no existen un plan de búsqueda para Martina, la supuesta bebé de Gabriela Sevilla, luego que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público concluyera que la reportada como desaparecida y embarazada no presenta signos clínicos de gestación.

También te puede interesar: Gobierno oficializó hoy el Día de la Lucha contra el Terrorismo a conmemorarse cada 22 de abril

“No hay un plan de búsqueda ahorita para encontrar a Martina, pero sí hay un proceso de investigación para saber lo que ha pasado”, declaró tras participar en Encuentro de Familias Adoptivas, actividad que se llevó a cabo en el distrito de Jesús María.

La titular del MIMP sostuvo que las pruebas realizadas por profesionales de la salud “son clarísimas”. Sin embargo, recordó a la ciudadanía que los hechos en torno a ese caso aún continúan en investigación.

“Las pruebas de laboratorio y las clínicas son clarísimas, pero les pido tratar este caso con mucha empatía porque hay temas muy delicados. No revictimicemos a Gabriela, ella debe estar pasando por un momento muy complicado y pediría manejar las cosas con calma. Tratar de ponernos en su lugar y no hacer calificativos y juicios de valor”, indicó.

“La investigación continúa, está en curso. La Fiscalía tiene las competencias de investigar junto a la Policía Nacional”, agregó. Además, indicó que, desde su despacho, brindarán la ayuda correspondiente a Gabriela y a su familia para superar el momento tan complicado que atraviesan.

Asimismo, Dávila también aclaró que no hubo “ninguna contradicción” con el ministro del Interior, Willy Huerta. “No se ha generado ninguna contradicción. No tenía la información completa. Como comprenderá a mi como a cualquiera de nosotros nos ha sorprendido todo este giro que ha dado todo el caso”, explicó.

“Apenas me comuniqué con él [ministro del Interior] me explicó que la fuente eran los exámenes y que había conversado con los médicos y estos manifestaron la situación. Sobre este punto quería aclarar no ha habido ningún tipo de contradicción”, enfatizó.