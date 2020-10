Ministra de la Mujer se reunió con padres de víctima ultrajada por 5 sujetos

Este día, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta se reunió con el padre de la joven que fue víctima de violación por cinco personas, el objetivo de esta reunión entre la ministra y los padres, fue reafirmar el compromiso del estado en búsqueda de justicia.



“Es difícil conversar de este tema, pero hay que hacerlo. Yo estoy en la casa de ellos, quise venir a darle a la mamá el apoyo moral mientras a esta hora está la audiencia, disidiéndose si le dan prisión preventiva a estos 5 denunciados por ultraje sexual. He venido y los he conocido, son una familia muy sólida. El papá de la víctima me dijo, ‘no ministra, yo voy a salir’, tengo a la esposa al frente, ellos son una pareja que toman decisiones“, señaló la ministra Sasieta.

También puedes leer: Vizcarra sobre presunta violación grupal en Surco: “Rechazo este condenable hecho”

Por su parte, el padre de la joven indicó que no desea que lo ocurrido vuelva a suceder a ninguna adolescente del país y que los sujetos no supieron valorar la amistad que les dio la señorita.

“Agradecerle por el apoyo que usted ha dado a la familia, a mí, a mi esposa. Realmente como padre yo no quiero que vuelva a pasar esta situación, este maltrato a ninguna niña adolescente en el país que nosotros vivimos. Realmente estos individuos, no sé que nombre ponerle, han aprovechado de la confianza que les ha dado mi hija, de la amistad que han tenido, no han sabido respetarla estos chicos, algunos de ellos han venido a la casa, han desgraciado la vida de mi hija“, señaló el padre de la víctima.

Por otro lado, aseguró que si sale a declarar es para buscar justicia y que esta haga su trabajo, señalando que los implicados en este acto repudiables deben terminar en prisión.

“En estos momentos difíciles para mí, me pongo ante ustedes a declarar, para que la justicia se ponga fuerte y haga su trabajo, para que esto no le pase a nadie más, es por eso que me he atrevido a sentarme aquí, a tomar valor, realmente no saben como está la familia en estos momentos tan dolorosos para nosotros, cómo familia, cómo padre, mi esposa y mi hijo, todos estamos realmente pasando un momento tan difícil, espero que la justicia haga lo que tiene que hacer, para que realmente a esta gente tengan que meterla en prisión como debe ser“, señaló el papá.

#Surco | La ministra del @MimpPeru se reunió con los padres de la víctima que fue ultrajada por cinco individuos. Allí se reafirmó el compromiso del Estado en la búsqueda de justicia. #EllaNoEstáSola. https://t.co/1SGHNnfknH — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) October 22, 2020

Además, agradeció las palabras de apoyo que tuvo el mandatario Martín Vizcarra hoy en conferencia de prensa. Pues indica que de alguna manera les da ánimos para seguir adelante.

“Agradezco en sus declaraciones al señor Presidente, cómo padre yo sé que él me entiende esta situación y momento que estoy pasando, le agradezco por sus lindas palabras que hoy ha dado y eso de alguna manera nos levanta el ánimo para seguir adelante con este calvario”, señaló el padre.

Finalmente, la ministra Sasieta le ha reconfirmado el apoyo por parte del Ministerio de la Mujer y del Estado para seguir este caso y brindar el respaldo a esta familia.

“Yo te agradezco que tú hayas insistido para hacer esta entrevista, más que nada como tú dijiste que querías hacerlo por los demás papas, porque a cualquiera le puede pasar. El estado y el Ministerio de la Mujer va a estar al cuidado siempre, junto a tu hija y a tu familia, siempre”, precisó la ministra.

También te puede interesar