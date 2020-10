Ministra de Justicia asegura que vacancia por incapacidad moral debe ser el último recurso

La titular de la cartera de Justicia, Ana Neyra, aseguró que una posible vacancia presidencial por incapacidad moral debe ser el último recurso que se use para retirar al mandatario, Martín Vizcarra, de su función.



Te puede interesar: Ministra Neyra afirma que Ejecutivo mantendrá total neutralidad en elecciones 2021

Asimismo, manifestó que viene desnaturalizando este tema, puesto que en 4 años es la cuarta vez que se intenta vacar a un presidente y 3 veces desde el siglo 19 cuando se inició la causal por incapacidad moral.

Por otro lado, refirió que la constante insistencia del Legislativo por vacar al presidente Vizcarra se debe a que no cuenta con una mayoría ni bancada en el Congreso y esta situación es aprovechada por los partidos para sacarlo.

“La fragmentación de partidos en el Congreso está llevando a que en general se trate en repetidas oportunidades de sacar al presidente, porque no tiene mayoría, no tiene bancada. No pensando en el presidente Vizcarra, sino en cualquier persona que ejerza la presidencia”, comentó.

Además, señaló que el Ministerio de Justicia defiende el Estado de Derecho y no a una persona en específico, puesto que en los últimos días hubieron diversos cuestionamientos sobre las presuntas coimas que habría cobrado el jefe de la Nación para adjudicar obras a las empresas Obrainsa y ICCGSA.

MOCIÓN DE VACANCIA

Luego de que se revelaran las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, la bancada de Unión por el Perú viene recolectando firmas para presentar una moción de vacancia contra el mandatario. El vocero de dicha bancada, José Vega, aseguró para Exitosa que confían en que alcanzarán los votos necesarios.

Finalmente, reveló que el partido de Frente Amplio se uniría a dicha petición para que en los próximos días se concretaría y que otra bancada también confirmó el apoyo con las firmas para lograr la vacancia por incapacidad moral.

MÁS EN EXITOSA: