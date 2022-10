Ministra Dávila sobre Gabriela Sevilla: El ministro del Interior hizo una afirmación que aún está bajo corroboración

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, dijo que el ministro del Interior, Willy Huerta, hizo una afirmación que aún está “bajo corroboración”, esto luego que el funcionario informó que los médicos que atendieron a Gabriela Sevilla, la mujer que desapareció el último miércoles, determinaron que no estaba embarazada.

“El ministro del Interior ha hecho una afirmación que todavía está bajo corroboración entiendo, porque la familia ha salido a decir que Gabriela si estaba embarazada y que está siendo víctima de amenazas, y que en parte de su miedo y trauma que ha seguido después de este episodio ella no quiere brindar declaraciones y no quiere colaborar, digamos, con las investigaciones”, declaró la ministra en entrevista con Canal N.

Desde Tarapoto, Dávila Moscoso afirmó que no conoce la fuente del ministro Huerta, pero se comunicaría directamente con él para solicitar las explicaciones correspondientes.

“No se cuál es la fuente del ministro del Interior, ahora mismo voy a comunicar directamente con él para pedirme que me explique lo que ha pasado para saber porqué estas afirmaciones, si es que tiene alguna prueba médica que confirme lo que él ha sostenido […] No se porqué han salido estas declaraciones del ministro del Interior, voy a conversar con él y ver que documentos podrían sostener las declaraciones que él ha emitido”, manifestó.

También te puede interesar: Familia de Gabriela Sevilla se pronuncia: “¡Queremos a Martina! Para nosotros es imposible que ella no esté embarazada”

Así mismo, la titular del MIMP confirmó que las investigaciones continúan para determinar que fue lo que pasó exactamente y donde se encuentra la supuesta bebé ‘Martina’.

“Es difícil sostener esta versión de que no estaba embarazada, nosotros estamos desde el Ministerio de la Mujer comunicándonos con la familia y con personas cercanas para determinar si esta versión tiene asidero”, agregó.

En esa línea, la ministra recalcó que la familia de Gabriela manifiesta que la mujer “si estaba embarazada”. “Han salido unas declaraciones, según lo que tengo entendido, de la misma Gabriela que señala que, efectivamente, la bebé nació y no lloró, y que está siendo victima de amenazas”, añadió.

De igual manera, indicó que este es un tema bastante serio y reveló que tiene serias dudas respecto a que la presunta víctima no haya estado embarazada.

“No estamos hablando de un tema menor, es un tema super serio. Nosotros hemos acudido de inmediato al llamado de la familia, que desesperados han convocado a todas las personas interesadas en ubicar a Gabriela, se ha movido en redes todo este tema y también nos hemos movido con la Policía Nacional del Perú porque ha habido una denuncia de desaparición de una mujer embarazada. El caso no ha sido armado y yo tengo serias dudas de que Gabriela no haya estado embarazada, esa hipótesis no la descarto de plano pero me genera serias dudas que todo esto haya podido ser armado“, precisó.

Otras noticias en Exitosa