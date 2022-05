Ministra Chávez sobre acusaciones de Villaverde: “No le puedo creer a un delincuente”

En breves declaraciones a la prensa, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, aseguró que el colaborador eficaz Zamir Villaverde, quien afirmó ante la Fiscalía un presunto fraude electoral para favorecer al presidente Pedro Castillo, no tiene “un grado de credibilidad”, ya que no tiene pruebas.

Asimismo, dijo esperar que el Ministerio Público pueda realizar su trabajo, sin embargo, mencionó que por su parte no puede confiar en un “delincuente”.

“Una persona debe tener un grado de credibilidad, la persona que mencionas no la tiene. No podemos solo lanzar una hipótesis sin tener ningún tipo de pruebas. En todo caso, esperamos que el Ministerio Público, nosotros siempre respetuosos de la constitucionalidad, pueda cumplir su papel. En mi opinión, yo no le puedo creer a un delincuente”, sostuvo desde los exteriores del Parlamento, antes de ser interpelada por el Pleno.

En otro momento, se refirió sobre las interpelaciones y censuras de los ministros de Estado y dijo considerar que su presentación ante el Pleno es una oportunidad para explicarle a los congresistas sobre el derecho a la huelga establecida en la Constitución Política, en el marco de la protestas de controladores aéreos en abril pasado.

“Yo les he dicho a los señores congresistas que veo esta interpelación como una oportunidad para comunicarle a todo el país qué es el derecho a la huelga. Esto, porque existe mucha duda sobre el tema que es un derecho fundamental. Creo que los congresistas necesitan entender todo el contexto”, agregó.

DENUNCIAS DE VILLAVERDE

El empresario Zamir Villaverde acusó ayer miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso al presidente Pedro Castillo de “liderar, coordinar y planificar” con el JNE los resultados de las elecciones generales para “ganar y así “perjudicar a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori”.

“Les comunico que tengo toda la predisposición y la voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación, además de declarar ante el Ministerio Público, a través de Karla Zecenarro, de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, coordinó y planificó al más alto nivel este trabajo con el JNE, mellando así la democracia y perjudicando a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori y manipulando la voluntad popular”, manifestó Villaverde.

