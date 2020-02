Ministra Barrios: “El Gasoducto va, pero no con Odebrecht” 

La ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, aseguró que el Estado peruano presentará argumentos consistentes ante la demanda presentada por la constructora brasileña Odebrecht en el Ciadi, del Banco Mundial, por la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

“El Gasoducto va, pero no con Odebrecht, y esa es una posición del Gobierno. Odebrecht no va más. Y si nos quiere demandar, nos defenderemos, porque tenemos la consistencia y la seguridad de lo que estamos defendiendo, y que vamos a tener la razón”, manifestó en entrevista para Exitosa.

Al respecto, sostuvo que cuando se descubren hechos de corrupción, no se debe limitar a la parte penal. “Debemos ver la parte administrativa, incluso la parte de la Contraloría, porque tienes que agotar todos los medios para garantizar que esa persona no vuelva a ingresar más al sistema. Eso es lo que se tiene que hacer, no basta la parte penal”, expresó.

La ministra Barrios enfatizó que “uno de los ejes principales” del Gobierno es la lucha frontal contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

Cabe indicar que, en la solicitud de arbitraje realizada el pasado 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de febrero, la constructora Odebrecht plantea una indemnización a su favor de USD 1,200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero de 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.