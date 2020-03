Ministerio de Salud aclara algunos mitos respecto al coronavirus

Frente a la ola de rumores que se difunden por canales no oficiales sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud (Minsa) precisó que la opinión pública solo debe atender las versiones oficiales y no aquellas que carecen de sustento científico para no generar alarma innecesariamente. Reiteró que, a la fecha, no se ha registrado ningún caso confirmado de Covid-19 en el país

El ministerio precisó que continuará informando sobre las medidas preventivas frente al riesgo de que el virus ingrese al país como lavarse las manos y cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo, porque constituye la mejor arma contra el virus.

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud (INS), Manuel Espinoza, recomendó no compartir cualquier información sin verificar la fuente y, a la vez, aclaró algunos datos que se han difundido sobre este virus que ha generado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleve la alerta a “nivel muy alto” en todo el mundo.

En ese sentido, el doctor Espinoza señaló que, si bien el árbol de la quina posee un alcaloide denominado ‘quinina’ y este salvó a miles de personas de la malaria en el siglo XVII, decir que es un medicamento eficaz para este nuevo coronavirus no tiene asidero científico.

“Se sabe que la quinina se sigue utilizando para tratar la malaria e, incluso, que es un buen antiparasitario, pero para convertirse en un medicamento frente al Covid-19, se tendría que pasar por ensayos preclínicos, clínicos y ser aprobado por un Comité de Ética que debe señalar si tiene el grado de eficacia y seguridad correspondientes. Todo esto antes de ser comercializado”, puntualizó.

Otros mitos

También descartó que exista riesgo de contagio si se recibe paquetes enviados desde China. Al respecto, indicó que la OMS ha ratificado que el nuevo coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos, como paquetes y que los envíos desde ese país demoran 45 días en llegar al Perú, tiempo suficiente para que el virus se extinga.

“El virus sobre una superficie, a temperatura ambiente, se extingue de 4 a 8 horas. Si, aun así, se desea ser muy escrupuloso con el aseo, se puede limpiar el paquete con alcohol y eso será suficiente”, anotó.

Otro de los mitos desmentidos es el referido a que el nuevo coronavirus puede llegar hasta ocho metros de distancia con un estornudo. Sobre el tema, señaló que si bien el virus se transmite directamente a través de secreciones respiratorias (estorudos y toses), estas pueden llegar, como máximo, hasta tres metros de distancia.

Por ello, los expertos recomiendan evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos. También es preciso tener cuidado con la transmisión indirecta, es decir, la que se transmite por mesas, barandas, pasamanos contaminados. De ahí, la importancia de lavarse las manos de forma constante.

También desmintió que las picaduras de mosquito transmitan el coronavirus, reiterando que este este virus respiratorio se propaga, principalmente, por contacto con una persona infectada a través de sus secreciones respiratorias.

Finalmente, negó que los animales de compañía propaguen la enfermedad. Agregó que las mascotas pueden ser portadoras si algún paciente con Covid-19 estornuda sobre su pelaje. Solo en ese caso, el animal podría transportar el virus. Por eso, sigue siendo conveniente lavarse las manos con agua y jabón tras tocar a animales para protegerse no solo del nuevo coronavirus, sino también de bacterias habituales.