Ministerio de la Mujer se pronuncia sobre denuncia de esposa de Daniel Mora

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento respecto a la denuncia que presentó Lilia Virginia Jaureguy Sanguineti contra su esposo, el excongresista Daniel Mora, por violencia familiar.

“Desde el Centro de Emergencia Mujer Comisaría San Borja se atendió a la señora Lilia Jaureguy Sanguineti, brindándole soporte legal, atención psicológica y gestionando la terapia psicológica en el Centro de Salud Todos los Santos, además de gestionar y obtener medidas de protección”, señaló el MIMP en su comunicado.

Asimismo, el MIMP aseguró que cada caso de violencia es atendido con dedicación y prontitud. “Desde el MIMP tenemos la clara convicción de que estamos para ser el soporte de las víctimas de violencia física o psicológica, ayudándolas a salir del círculo de violencia, sin miedos ni temores”, puntualizó.

Cabe indicar que Virginia Jaureguy señaló que hubo “lentitud” por parte del Ministerio de la Mujer, para atender su caso. “Inicialmente el trámite fue bastante ligero, la denuncia en la comisaría, de la comisaría te mandan a una oficina que está cerca y que es del Ministerio de la Mujer. Allí muy amablemente conversé con un abogado de oficio y firmé un documento para que me represente”, declaró al programa ‘Punto Final’.

“A partir de ese momento ya no pasó nada, me entrevistó una psicóloga, otras personas fueron a mi casa a averiguar, qué se yo, pero pasó eso y no más se comunicaron conmigo”, agregó.