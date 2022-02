Ministerio de la Mujer pide que se investigue denuncias por violencia familiar contra el premier Valer

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado este jueves pidiendo que se realicen las investigaciones correspondientes sobre las denuncias por violencia familiar contra el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto.





En esa línea, el sector liderado por la ministra Katy Ugarte rechazó “categóricamente” todo acto que atente contra la integridad física y psicológica de las mujeres y otro integrante del grupo familiar, “sin importar la posición política”.

“Respecto a las denuncias contra el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, instamos a que éstas se esclarezcan y se realicen todas la investigaciones que correspondan. Desde el Ministerio de la Mujer nos ponemos a disposición de las presuntas víctimas para brindarles atención integral”, se lee en comunicado publicado en la cuenta institucional del MIMP.





Finalizando, recalcaron que no se puede “normalizar ni tolerar la violencia”, por lo que garantizan trabajar para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Como se sabe, el último 2 de febrero se reveló que el nuevo primer ministro Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra su hija y su difunta esposa, según lo constatado en la comisaría de San Borja, donde residía.

En su momento, la denunciante indicó a los agentes policiales que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en la vivienda que alquilaba en el jirón Heinrich Hertz. Mientras que la hija de Valer Pinto lo acusó por violencia física, al señalar que recibió bofetadas, puñetes, jalones de cabello y otros tipos de agresiones.

Al respecto, el premier Héctor Valer precisó que nunca se enteró de las denuncias y las calificó de “patrañas” en su contra. “Yo nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. No voy a renunciar frente a tremenda canallada”, manifestó a La República.

