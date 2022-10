Ministerio de Educación retira a María Tarazona del Pronabec

El Ministerio de Educación (Minedu) informó a la opinión pública el alejamiento de María Abigunda Tarazona Alvino como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Esto a raíz de un informe difundido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) donde indica que la maestra no cuenta con los requisitos para hacerse cargo del puesto.

Recordemos que Servir sugirió hace algunos días apartar del puesto a Tarazona Alvino, dada la estrecha relación que sostiene con Pedro Castillo, presidente de la República. Sobre todo, porque sus labores como profesora no están vinculadas al Pronabec, entidad encargada de gestionar las becas y créditos educativos.

Rosendo Serna, ministro de Educación, no apoyaba tal decisión. “Servir tiene que comportarse como una entidad técnica, no como un partido político que opine en función de intereses y la situación de quienes dirigen esa instancia”, indicó.

Cabe mencionar que, ayer, 19 de octubre, Tarazona tenía que dejar el cargo que venía ejerciendo. De igual forma, mencionó que su caso será trasladado al Poder Judicial, dado que denuncia una supuesta persecución.

María Tarazona se pronuncia

En entrevista exclusiva con Exitosa, la directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), María Tarazona, reconoció el lunes 17 de octubre que no cuenta con la experiencia en el tema de becas; sin embargo, dijo que trabajó con la población objetivo del programa que ahora dirige.

“[¿Usted no tiene experiencia en el tema de becas?] No tengo experiencia pero sí he trabajado con la población objetiva y prueba de ello es que en estos días, a un mes de mi designación, hemos hecho un trabajo esmerado; que me evalúen por mi desempeño”, declaró en nuestro medio.

Indicó que su experiencia contempla principalmente sus 10 años en docencia en educación inicial, primaria y nivel superior. “Los docentes trabajamos con la población objetiva de cerca; somos nosotros los que hemos estado allá en ese Perú profundo”, agregó.

