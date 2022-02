Mininter: “Al policía que se me ha desviado y que está por el camino oscuro, tiene los días contados”

Atención. Este miércoles, en declaraciones a la prensa, el ministro del Interior (Mininter), Alfonso Chavarry, señaló que ante la falta de compromiso de algún efectivo del a Policía Nacional o que se le involucre a algún cuestionamiento, “tendrá los días contados”, en referencia a que se les retiraría de la institución.





De esta manera, el nuevo titular del Mininter también aclaró que en su gestión se incentivará y felicitará al “buen policía” e incluso se refirió al tema de ascensos que se podrían conceder de acuerdo al desempeño en beneficio de la ciudadanía.

“Al policía que me trabaja en la parte operativa lo voy a incentivar, inclusive le voy a dar ascensos, pero al policía que se me ha desviado y que está por el camino oscuro, tiene los días contados”, declaró ante los micrófonos de Exitosa.





En esa línea, agregó no va a permitir que haya algún falso compañerismo, para que por el contrario, todo el personal tenga una buena alimentación y no se cojan más cifras de manera irregular como “robo de gasolina”.

Por otro lado, Chavarry descartó que esté involucrado en algún caso de narcotráfico, el cual catalogó de “muy delicados”: “en ningún momento he estado metido en eso”

“Si yo estuviese manchado o tuviese antecedentes no me hubiese presentado a este puesto. (…) Yo no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, por favor, me están haciendo daño en ese aspecto”.

Finalmente, pidió que lo dejen trabajar ya que, según él, siempre ha tenido un apoyo del sector de la prensa.

“Desde antes he trabajado con muchos de ustedes, con varios reporteros. Vamos a salir a las calles, vamos con ustedes”, precisó.

