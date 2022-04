Mininter: “Estamos luchando frontalmente contra el narcotráfico y al terrorismo a nivel nacional”

Atención. Este último lunes, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, aseguró que la lucha contra el terrorismo no se ha detenido, por lo que se mantendrán todos los esfuerzos para que este flagelo no continúe causando daño en el Perú.

“Conozco esta problemática. Respaldo a todos mis policías, en retiro y actividad. Luchamos juntos contra este flagelo y no permitiré que continúe en el país”, dijo Chávarry en declaraciones a medios desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

“Estamos luchando frontalmente contra el narcotráfico y al terrorismo a nivel nacional”, añadió el ministro, tras aseverar que el trabajo contra esta problemática está dando resultados.

El titular del sector también brindó su respaldo al jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

“Tiene mi respaldo en la Dircote, pero que siga capturando a los terroristas, que siga luchando contra el terrorismo él y toda la gente”, precisó.

Asimismo, Chávarry, se refirió a las declaraciones que dio el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, sobre la solicitud enviada a la Fiscalía para la detención preliminar del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunta apología al terrorismo.

“Si él (Óscar Arriola) ha pedido a la autoridad competente, él tendrá las pruebas suficientes. Si ha hecho la investigación y tiene las pruebas, inmediatamente lo deriva a la autoridad competente que es el Ministerio Público que solicitará las acciones respectivas para hacer la denuncia al Poder Judicial”, puntualizó.

