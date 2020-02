Mininter degrada a difunto coronel PNP y viuda ahora recibe pensión de comandante

Pide justicia. Verónica Cervantes, viuda de fallecido coronel PNP Wilber Mendoza Rivasplata, viene denunciando que su esposo fue degradado – por una decisión administrativa posterior a su fallecimiento – al grado de comandante PNP, afectando directamente la pensión – en un 40% – que ella recibe por los años de servicio de su pareja a la institución.

“Soy una víctima de los abusos que vienen cometiendo el Ministerio del Interior como la División de Pensiones de la PNP. Sorpresivamente en el mes de agosto (2019) del año pasado yo voy a cobrar mi pensión y veo que mi pensión ha sido disminuida en aproximadamente en un 40%, le hago saber esto a mi abogada y ella asombrada, ingreso al sistema de la caja y veo que mi esposo ya tampoco es coronel, sino es comandante”, contó Verónica Cervantes a Cecilia García, en ‘En Defensa de la Verdad’, en Exitosa.

En esta línea, la denunciante contó que al momento de su degradación su esposo llevaba ocho años de fallecido: “él falleció como coronel, su ascenso fue por mérito propio el 1 de enero del 2010”. Explica que – según el Mininter – su esposo habría ascendido tanto a comandante como a coronel por un juicio contencioso, más no por méritos propios. Verónica Cervantes asegura que esto no es cierto y que tiene las pruebas para demostrarlo.

Por su parte, su abogada Luz Acosta explicó que han apelado el caso, al jamás haber sido notificada: “ella viene siendo víctima de un abuso tremendo hasta el día de hoy, sin que ella fuese notificada habían elaborado esta resolución ejecutándola (y degradando a su fallecido esposo). Ellos señalan que es por el cumplimiento de una resolución ministerial que viene del año 2016, que nadie explica cómo se está cumpliendo en el 2019”.

Según explica la abogada, Wilber Mendoza Rivasplata sí ascendió por méritos propios al cargo de coronel PNP, pero un año antes salió una norma por la que postularon diversos efectivos de la PNP, Wilber Mendoza al ver que no salió elegido y al no recibir explicaciones emprende – junto a otras personas – un proceso contencioso para poder ser beneficiados, pero él al año siguiente obtiene el ascenso por mérito propio. Pero como este primer proceso se demoró, sale recién en el 2016 y se ejecuta en el 2019 anulando ‘post mortem’ un ascenso obtenido un año después por mérito propio.

“Esto se ha tornado en un imposible jurídico, el Artículo 174 de la Constitución dice explícitamente que las pensiones y lo grados solo se pueden retirar por mandato judicial, no acto administrativo. Si ellos quería declarar la nulidad del ascenso tuvieron un plazo de dos años, pero no lo hicieron. Quedaba la vía de la demanda judicial, pero no se puede demandar a alguien que ya no existe”, agregó la abogada.