Minería ilegal va debilitándose en Huamachuco

Uno de los más reconocidos mineros ilegales de Huamachuco, Jorge Espejo Moreno, ante las denuncias en su contra y al ser expulsado del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no tuvo otra opción que retirarse de una zona que ha quedado marcada por varias muertes durante los últimos años.

“Las denuncias en su contra han sido fundamentales para que Espejo Moreno y su banda abandonen el predio de ‘Doña Julia’. Por otro lado, el monitoreo ambiental desarrollado por equipos especiales de la Policía Nacional, evidenció los graves atentados contra el ecosistema de la zona”, mencionaron los fiscales.

La salida de Espejo Moreno cambia el escenario social de Shiracmaca, distrito de Huamachuco, debido a que el sujeto Antes mencionado, brindaba acceso al terreno que había heredado de sus abuelos y los ilegales habrían estado financiando la extensión del socavón.

Ante la revocación de permisos gubernamentales y múltiples denuncias, los trabajos se paralizaron atentando contra los inversionistas y al no poder extraer mineral no había cómo recuperar la inversión y tener ganancias. Según fuentes cercanas, Espejo Moreno tuvo una reunión con sus “socios” que le pidieron explicaciones, pero, no tuvo más remedio que informarles, el cierre de Minerals Doña Julia.

Mudanza a otro bosque

Según versiones de los propios pobladores afectados por Minerals Doña Julia, irían con Fernando Polo Espejo, alias “El Viejo”, dueño de un bosque que supuestamente es el pulmón de Huamachuco, pero que en realidad camufla una serie de socavones.

Greco Quiroz Díaz, consejero regional ha señalado, con referencia a cierre de Minerals Doña Julia.

“Es un gran paso. Están fuera definitivamente. Ahora se continuará la labor contra Guzmán Alva Polo y Fernando Polo Espejo, dueño de un bosque donde se estarían camuflando nuevos socavones en perjuicio de la población”, mencionó.

Investigaciones

Los monitoreos ambientales realizados en los caseríos de Cerro El Toro han sido acompañados por operaciones de inteligencia con el objetivo de averiguar cuáles serían los próximos movimientos de los mineros ilegales.

La casa de Fernando Polo Espejo, según versiones de los pobladores, sería sido el punto de reunión para reorganizar a los mineros ilegales de Huamachuco. El “Viejo” tiene varios hijos que estarían apoyando la formación de nuevos cuadros. Incluso uno de ellos, posiblemente financiado por mineros ilegales, estaría por lanzar su candidatura a la alcaldía provincial de Sánchez Carrión en las próximas elecciones.

