Minem sobre bloqueo de corredor minero: “Quieren una próxima reunión, pero autoridades no pueden asistir por Covid-19″

Este jueves, el ministro de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, se manifestó acerca del bloqueo en el corredor minero del sur por parte de los pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, Cusco.





Durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del Minem indicó que el motivo de las protestas es solicitar una reunión inmediata con los diferentes funcionarios de las carteras ministeriales. Sin embargo, este encuentro no se puede concretar debido a que las autoridades han salido positivo a una prueba de detección de la Covid-19.

“Por el COVID-19 que ahora tienen nuestras autoridades no pueden ir a la reunión, les ha mortificado. Yo me imagino que se ha hecho la justificación debida y no han entendido eso. Pero en el transcurso del día debemos de explicarles bien y solucionar ese problema”, indicó.





Asimismo, explicó que los ciudadanos que residen en Ccpacmarca, Huascabamba, Tahuay y Sayhua, y expresan sus molestias en la carretera que utiliza la empresa china MMG Las Bambas para transportar sus insumos hasta el yacimiento, tenían en agenda una reunión con algunos miembros del Gabinete Ministerial este viernes 27 de enero.

“Entonces ellos sin respetar, como se les pidió una prorroga por el tema del COVID-19 que tiene la premier y el viceministro de minería, entonces tenemos que postergarla”, añadió.

Además, manifestó que se le ha comunicado a los comuneros sobre la salud y el cumplimiento de las disposiciones del Gobierno por parte de los funcionarios infectados con el coronavirus, además se le pidió que confíen en el trabajo que realizan las autoridades para buscar el bienestar de la población. “Nosotros vamos a intervenir y seguir dialogando”, declaró.

