Minem informa que las inversiones mineras superaron los US$ 1.000 millones al primer trimestre del año

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reveló el balance de las inversiones mineras durante el primer trimestre del 2022, dando como resultado la superación de los US$ 1.029 millones, 9,2% más que lo generado en 2021 en el mismo periodo.

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem señaló los cinco rubros específicos en donde se muestra el crecimiento Interanual acumulado, siendo estos: desarrollo y preparación (+46,8%), infraestructura (+24,6%), exploración (15,9%), equipamiento minero (+8,0%) y planta beneficio (+1,8%).

Hablando específicamente de los montos económicos alcanzados, comparados con los que se mostraron hace un año en el mismo primer trimestre, los resultados muestran lo siguiente:

Desarrollo y preparación: US$ 154 millones (US$ 105 millones en 2021)

Infraestructura: US$ 249 millones (US$ 200 millones en 2021)

Exploración: US$ 73 millones (US$ 63 millones en 2021)

Equipamiento minero: US$ 102 millones (US$ 94 millones en 2021)

Planta beneficio: US$ 275 millones (US$ 270 millones en 2021)

Por otra parte, Moquegua se colocó como la región con mayor inversión ejecutada durante el lapso considerado, principalmente por el desarrollo de los proyectos mineros Quellaveco y San Gabriel. Su gasto bordeó los US$ 345 millones. Seguida de esta se encuentra Áncash, que cuenta con la Compañía Minera Antamina S.A y rondó los US$ 76 millones en cuanto a su gasto invertido. Ica cierra el podio con US$ 74 millones gastados, con la Ampliación Shouxin como su proyecto minero principal.

La inversión ejecutada por las tres regiones en mención representa el 48,1% del total de lo utilizado desde enero hasta marzo del presente año.

