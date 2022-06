Minem informa que las exploraciones mineras superaron los US$ 111 millones en lo que va del año

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) apuntó que, hasta el cuarto mes del 2022, las exploraciones mineras han ascendido a US$ 111 millones, superando en un 28,5% lo invertido durante similar periodo el año pasado, donde se llegó a US$ 86 millones.

Las inversiones realizadas para las exploraciones, hechas por empresas como la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (US$ 19,4 millones), Minera Poderosa S.A (US$ 11 millones) y Jinzhao Mining Perú S.A (US$ 9,7 millones) representaron el 17,6%, 10% y 8,7%, respectivamente, del total de financiaciones, desde enero hasta abril.

Además, el Boletín Estadístico Minero (BEM), que elaboró la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), precisó que las inversiones en exploración ejecutadas solo en abril fueron de US$ 37 millones, lo cual significa un aumento intermensual de 26,8% (US$ 29 millones).

Esto mismo refleja un incremento de 59,3% con relación a lo reportado un año atrás, durante abril de 2021, que contó con US$ 23 millones, todo como producto de las inversiones de Jinzhao Mining Perú S.A, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A y la Compañía Minera Poderosa S.A.

Según el BEM, la importancia de la exploración dentro de la actividad minera se basa en la sustentación de la producción a través del hallazgo de nuevos yacimientos, y permite renovar los futuros recursos y reservas minerales en el mercado.

Por otra parte, el Minem también reveló cuales fueron las regiones que recibieron más transferencias mineras, hasta el mismo mes registrado (abril), siendo Ancash, Ica y Tacna quienes lideran la lista. El monto total fue de S/. 3.761, en lo que incluye canon minero, regalías mineras legales y contractuales, derecho de vigencia y penalidad, etc.

