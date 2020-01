Minedu prepublicó un listado con 106,000 plazas de contratación docente 2020

El Ministerio de Educación (Minedu) prepublicó un listado con 106, 000 plazas vacantes para el proceso de contratación docente 2020, las cuales serán válidas por cada Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) del país hasta el próximo 14 de enero.

Servidores del ministerio explicaron que la prepublicación, que se hace por primera vez para garantizar más transparencia y evitar los amiguismos, busca garantizar el servicio educativo y asegurar que los colegios cuenten con profesores desde el primer día del año escolar 2020.

Las regiones con el mayor número de plazas para la contratación de docentes son: Lima Metropolitana (10,829), Loreto (9,905), Piura (8062), Cajamarca (6921), La Libertad (6432), Cusco (5,907) y Junín (5,215).

Proceso de contratación:

El proceso se dará en tres fases de adjudicación. En la FASE I, participan más de 182000 docentes que rindieron la Prueba Única Nacional (nombramiento); que seleccionaron la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a través del aplicativo brindado por el Minedu y que estarán en los cuadros de méritos a publicarse el 6 de enero.

En las FASES II y III se podrá incluir a los docentes que cumplan con los requisitos generales y los requisitos que abarcan la formación académica y que no se encuentren en los conocidos ‘cuadros de mérito’.

Evaluación de expedientes de postulantes:

En cuanto a la evaluación de expedientes se llevará a cabo teniendo en cuenta la formación académica (hasta 50 puntos), la formación profesional (hasta 30) y la experiencia laboral (hasta 20); los docentes que han trabajado en zona rural, de frontera y Vraem obtendrán un puntaje diferenciado y acumulativo en el rubro de experiencia laboral.

Requisitos para postular a contrato:

Es necesario poseer título de profesor o de licenciado en educación, gozar de buena salud física y mental, tener menos de 65 años y no haber sido inhabilitado para ejercer la función pública; no contar con sentencias penitenciarias, ni delitos de terrorismo, tampoco delitos contra la libertad social, etc.

El objetivo de ello, es garantizar que los alumnos cuenten con todos sus docentes desde el primer día de clases.