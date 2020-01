Minedu inicia el martes 21 el cierre masivo de colegios ‘bamba’

Ministerio de Educación (Minedu) iniciará el próximo martes 21 de enero el proceso de cierre indefectible de todos los establecimientos informales autodenominados colegios privados, considerados ‘bamba’ por motivos de irregularidades, según la ministra Flor Pablo.

“Los tenemos ya mapeados. La Dirección Regional de Educación ya está haciendo la supervisión de estos centros. A partir del martes iniciamos el cierre de estos colegios, bajo un componente de asegurar la cotidianidad de estudios (alumnos ya inscritos).

Los 264 locales educativos a cerrarse albergan a una población estimada entre 2,000 a 4,000 alumnos que cursan el nivel inicial en su mayoría.

“Estos establecimientos no pueden llamarse colegios, son un claro engaño para las familias”, afirma la titular. “En cada colegio bamba se quedará un equipo de información para poder ubicar a esos niños en otras instituciones. Son establecimientos particulares, pero no son colegios porque nunca hemos recibido reportes educativos de ellos y los profesores deben saber que han estado en colegio que no existen”, aseveró. Y agregó que dichos colegios “no tienen código modular y nunca tramitaron permiso”.

Pablo contó que recién se dará inició al cierre masivo de los colegios ‘bamba’ y que no se tramitó rápido debido a que se debía de pensar en dónde estudiarían los alumnos de dichas instituciones. “No podemos permitir que nuestros niños sigan estudiando en colegios que no existen, ni tienen la posibilidad de dar certificado, indicó Pablo.

Asimismo, señaló que, en cada centro clausurado, se implementará un módulo de atención para los padres de familia interesados en conseguir vacantes para sus hijos.