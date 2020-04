Mincetur: Exportaciones agropecuarias crecieron 6,3% en primer bimestre del 2020

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, durante el primer bimestre del 2020, las exportaciones agropecuarias totales (tradicionales y no tradicionales) alcanzaron una suma de US$ 1 210 millones, representando un crecimiento de 6,3% en relación a similar período del año anterior (US$ 1 1 38 millones).

El Mincetur explicó que este resultado fue impulsado por las mayores ventas de fruta (+14,4%), principalmente de uva (+32,8%) y mango (+12,7%%), ambos frutos de estación. Otros productos que contribuyeron con el buen dinamismo del sector fueron los mayores envíos de palta (+146, 5%) y de espárragos (+ 7,4%).

Las cifras positivas que obtuvieron las exportaciones agropecuarias compensaron la reducción de las ventas de café (-32,5%), uno de los principales productos de exportación del país.

A febrero del 2020, 1 293 empresas peruanas exportaron bienes agropecuarios debido a la alta demanda de la uva nacional. Los principales mercados de estos productos fueron Estados Unidos (35%) y la Unión Europea (35%).

INTERCAMBIO COMERCIAL

En el primer bimestre del año, nuestro intercambio comercial registró una caída de 4,1%. No obstante, el comercio con un número importante de socios comerciales aumentó. Se trata de Corea del Sur (+11, 5%), Canadá (+ 20%), Australia (+92%) y Paraguay (+85%).

Otros mercados con los cuales nuestro intercambio comercial se ha desenvuelto positivamente son Singapur (+37,4%), Japón (+6,9%), México (+3%), Chile (+2%) y Estados Unidos (+1%).

En contraparte, el comercio con China (primer socio comercial) cayó 11,6%; mientras que con la UE el retroceso fue de 4, 4%.

NUEVE REGIONES CRECIERON

En los primeros dos meses del año, las exportaciones al interior del país bordearon los US$ 5 mil millones, lo que representó una caída de 2%. Esto debido a las menores exportaciones de las regiones del norte (-8%), principalmente, de productos pesqueros.

Pese a este escenario, nueve regiones cerraron al alza. Estas fueron: Pasco (+149%), San Martín (+96%), Puno (+54%), Apurímac (+38%), Ucayali (+32%), Moquegua (+24%), Ica (+15%), Áncash (+1%) y Huancavelica (+166%).

IMPORTANTE

A febrero del 2020, las exportaciones peruanas totales registraron una suma de US$ 6 849 millones, lo que significó un retroceso de 5, 8% respecto al mismo período del año 2019 (US$ 7 272 millones).

Cabe precisar que los envíos tradicionales cayeron a US$ 4 669 millones (-7,9%); mientras que los no tradicionales obtuvieron 2 180 (-1%).

-Datos y cifras oficiales obtenidas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo