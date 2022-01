Minam aclaró que uso de cabello para recoger petróleo en el mar resulta “poco efectivo”

El Ministerio del Ambiente (Minam) comunicó que el uso de cabello para ayudar en el recojo de petróleo que se derramó en el mar de Ventanilla es “poco efectiva” debido a las grandes dimensiones de esta emergencia ambiental y ecológica causado por Repsol, el pasado 15 de enero.





Además, advierte que la manipulación de cabello “podría generar más residuos en el mar”. Para ello, precisó que se requiere soluciones “a gran escala” como la utilización de barreras, skimmers, entre otros equipos que deberán ser respaldados por la empresa española Repsol.

“El uso de cabello resulta una herramienta poco efectiva para las dimensiones de esta emergencia ambiental. Ante esta situación se requieren soluciones de gran escala y de la mano de especialistas”, recalca Minam en su cuenta oficial de Twitter.





El Minam se pronunció ante las iniciativas promovidas en los últimos días por municipalidades y autoridades para la recolección de cabello para ayudar en el recojo del petróleo. “El Ministerio del Ambiente no está realizando ninguna campaña de recolección de cabello”, enfatizó.

📢 El uso de cabello resulta una herramienta poco efectiva para las dimensiones de esta #EmergenciaAmbiental.

☝ Ante esta situación se requieren soluciones de gran escala y de la mano de especialistas. pic.twitter.com/XQRPLBKr4g — Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) January 24, 2022

Por otro lado, pidió sumarse al voluntariado ambiental para colaborar con la limpieza del crudo y recuperación de las especies afectadas. No obstante, remarcó que estas acciones no deben ser tomadas a la ligera ni efectuadas por personal no especializado debido a la peligrosidad del material.

