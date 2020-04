MIMP: Inabif orientó a cuatro mil familias usuarias para recibir el bono #YoMeQuedoEnCasa

Cuatro mil familias usuarias de los servicios que brinda el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), son beneficiarias del subsidio económico #YoMeQuedoEnCasa, que es entregado por el Gobierno como apoyo económico a los hogares de pobreza y pobreza extrema, que se verán afectadas por los días que durará el período de emergencia nacional para evitar el contagio el Covid- 19.

De esta manera, las familias beneficiarias del bono tienen como integrante a niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores que actualmente son usuarias o usuarios de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif), de la Estrategia de Fortalecimiento Familiar Acercándonos o del Servicio de Educadores de Calle, administrados por el Inabif.

Desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo, el personal de los mencionados servicios, en la modalidad de trabajo remoto, viene realizando vigilancia comunitaria de cada usuaria y usuario; vía llamadas telefónicas, correos electrónicos, video llamadas, chats y WhatsApp se comunican con cada hogar y sus integrantes.

“Desde el primer día de cuarentena todas y todos los trabajadores mostraron su compromiso con la población vulnerable que atendemos”, sostuvo la directora ejecutiva del Inabif, Jessyca Diaz Valverde, agradecida por el gesto que muestran en este momento que necesitamos la solidaridad de todos.

“El equipo del Inabif realiza seguimiento permanente, les brinda soporte psicológico, en especial a las personas adultas mayores (PAM), como la colaboradora del Cedif Año Nuevo en Comas, quien orientó y acompañó a un usuario de 83 años a realizar el cobro del bono. Ella y todos nuestros trabajadores son nuestras heroínas y héroes”, finalizó.

Corazón Solidario

Desde hace cuatro años, la trabajadora social, Jessica Paola Castro Díaz, labora en el Cedif Año Nuevo ubicado en el distrito de Comas. Ella atiende a 49 adultos mayores usuarias y usuarios en riesgo social. Con este grupo realiza talleres como biohuerto, pintura y ejercicios físicos para mantenerlos activos y darles calidad de vida

Cuando supo del bono #YoMeQuedoEnCasa, buscó a cada uno de “sus adultos mayores”. Uno de los beneficiados fue el señor Salustio Barrientos (83 años), quien vive solo y tiene dificultad auditiva.

“Él estaba desorientado y me pidió ayuda, yo no dudé en dársela. Cuando llegué a su casita le proporcioné una mascarilla y nos fuimos al banco. Estaba nervioso y yo solo pensaba en protegerlo. Al recibir su bono, Salustio irradiaba felicidad. Yo era feliz por él”, relató la trabajadora social, quien vive con su madre y padre adultos mayores, y su hija pequeña. Ella toma las medidas sanitarias para vencer al coronavirus “Si una persona me necesita, volvería a ayudarla”, agregó.

Del total de familias usuarias del Inabif que reciben el subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa, 1408 son niñas, niños, adolescente y personas adultas mayores usuarias de los Cedif; 1470 hogares tienen una niña, niño o adolescente usuarios del Servicio de Educadores de Calle; y 1122 son hogares beneficiarios de la Estrategia de Fortalecimiento Familiar Acercándonos.

Más datos

– El Servicio de Educadores de Calle promueve que niñas, niños y adolescentes abandonen su situación de calle (mendicidad, trabajo infantil y vida en calle) y se les restituya sus derechos a la educación, recreación, vivir en familia y otros reconocidos por el Estado.

– Acercándonos es una estrategia extra muro que tiene como objetivo fortalecer a las familias en sus competencias parentales, con hijos menores de 18 años, como mecanismo de prevención de desprotección familiar coadyuvando al ejercicio pleno de los derechos de sus miembros. Desarrolla sus acciones sobre tres líneas de intervención: Estado, Comunidad y Familia.

– En los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (Cedif) se brindan servicios especializados a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de relaciones familiares respetuosas y solidarias y al desarrollo integral de sus miembros.