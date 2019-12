Millones de trabajadores no tienen protección laboral

El secretario de organización de la CGTP, César Soberón, demandó la renuncia de la ministra de Trabajo y Protección del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, por su incapacidad para hacer cumplir la legislación laboral que tiene en estado de indefensión a millones de trabajadores.

Soberón hizo este pedido al comentar el drama ocurrido en el establecimiento de comida rápida McDonald´s, donde murieron electrocutados los jóvenes Carlos Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Antonella Porras Inga (19).

En entrevista con el programa ‘Hablemos claro’ de la multiplataforma de Exitosa, que conduce Pedro Paredes, el dirigente gremial lamentó que “el Gobierno solo piensa en no pelearse con los empresarios”, al denunciar que producto de la negligencia y la falta de una adecuada legislación laboral, también ha muerto un joven trabajador sordomudo en la planta de Molitalia, en Los Olivos.

Soberón no facilitó la identidad del fallecido pero aseguró en dicho programa que la familia de la víctima no fue informada por la empresa. “Se expone a la muerte no solo a los trabajadores sino a todas las personas de un centro laboral”, añadió al afirmar que el Ministerio de Trabajo y Protección del Empleo está promoviendo la esclavitud, principalmente entre los jóvenes.

En este sentido, dijo que Sunafil –Sistema Nacional de Fiscalización Laboral– no tiene capacidad sancionadora; está limitada a poner multas; en el país ya nadie vigila ni inspecciona. “El Ministerio del Trabajo se ha convertido en una mesa de partes de los empresarios”, señaló Soberón, visiblemente afectado por las absurdas muertes de los jóvenes trabajadores.

Al ahondar sobre la labor que desempeña Sunafil, dijo que es lamentable que los propios trabajadores de esta entidad, encargados de velar por las normas laborales, vean recortados sus derechos. “Sunafil ha perdido su capacidad para fiscalizar y cumplir con el rol que le compete”, agregó el dirigente.

Asimismo, fue enfático en señalar que la Ley de Salud y Seguridad Laboral, fue un planteamiento de los mismos trabajadores, y en esta se contemplaban sanciones penales para quienes expongan la vida de los trabajadores. Sin embargo, “este acápite fue recortado en el Congreso porque, en caso contrario, de continuar vigente, los empresarios tendrían que responder por las muertes de los trabajadores.

Precariedad

El dirigente sindical César Soberón señaló en ‘Hablemos claro’ que cuando son empresas no se les toca, y que actualmente en todo el país hay miles de jóvenes sometidos a situaciones de precariedad, trabajando más de ocho horas y en condiciones de esclavitud, como ocurrió con los dos jóvenes que murieron quemados en Las Malvinas.