En Rusia, cerca de 1.400 personas fueron detenidas en varias ciudades por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según la ONG de derechos humanos OVD-info. Esta organización afirma que, al menos 1.391 personas fueron arrestadas en 51 ciudades y 719 en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones.





Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones.

En Nueva York, unas 200 personas caminaron desde Times Square a la sede de Naciones Unidas preocupadas por la suerte que aguarda a sus familiares en Ucrania.





“Crimea ya no es Ucrania. No puedo estar ahí. Mi madre nació en la región de Donetsk y mi padre en Lugansk. Ya no hay ni Donetsk ni Lugansk. Ahora viven en Kharkiv y la guerra está llegando a Kharkiv”.

En Berlín, frente a la embajada rusa, una pancarta pide: “Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras”. Muchos de los participantes son rusos residentes en Alemania.

En otra manifestación, a los pies en la mítica Puerta de Brandenburgo, la estudiante ucraniana Sofia Avdeeva acusa a Putin: “me robó mi casa porque soy de Donetsk y mi familia y yo tuvimos que marcharnos por la guerra”.

En París, centenares de personas se reunieron también frente a la embajada rusa, entre ellos varios candidatos a las elecciones presidenciales de abril.

En Varsovia, capital de Polinia, que limita con Ucrania, un manifestante quemó una bandera rusa frente a la embajada de Moscú.

En Praga, miles de personas se manifestaron frente a la legación rusa, donde se exhibió una pancarta con las imágenes de Hitler y Putin con la fecha 1938-2022, en referencia al año de la ocupación de Checoslovaquia por la Alemania nazi.

En Madrid, el actor ganador de un Oscar Javier Bardem estaba entre el medio centenar de personas congregadas fuera de la embajada rusa.

Dijo a un canal local que estaba que la la invasiòn es una “atrocidad” y que “Putin está más cerca del zarismo y el ultranacionalismo que de otra cosa. Apoyo a los ucranianos ante esta invasión”.

En Dublín, La Haya y Ámsterdam, cientos de personas también participaron en mítines el jueves frente a las representaciones rusas.

También hubo protestas en Beirut y Tokio.

