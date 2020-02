Milagros Salazar sobre dictamen pericial: “No le doy ninguna credibilidad al fiscal Pérez”

La integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, dijo que no puede dar “crédito” a lo informado por el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, sobre el dictamen pericial contable presuntamente emitido por la Policía, que fue encontrado durante el allanamiento al local de Fuerza Popular.

“Yo no podría dar fe ni dar crédito de lo que dice este señor (Domingo Pérez), porque a mí no me parece que esté actuando de manera correcta. Yo no puedo dar crédito porque no participo de este proceso, ni sé si verdaderamente existe o no ese documento”, expresó.

Al respecto, acusó al fiscal Pérez y a la Policía de tener “una decisión de vulnerar todos los derechos a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori”. “Estos documentos los tendrán que valorar si es verdad o no, si tiene o no valor. Esto es parte del proceso y los abogados se tendrán que encargar en ese aspecto”, puntualizó.

Todo no quedó ahí. Salazar arremetió contraLa integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, se pronunció sobre el dictamen pericial que el fiscal Domingo Pérez halló en el local de Fuerza Popular. Domingo Pérez por dirigir un nuevo allanamiento al local del partido naranja.

“Del fiscal Domingo Pérez no me sorprende nada en relación a su actuar con Fuerza Popular, porque si hacemos una línea de tiempo, permanentemente él ha tenido una fijación y una actuación más allá de las funciones que le competen como fiscal, y no condice ese actuar con otras situaciones similares”, expresó.

Cabe indicar que, tras confirmar que la defensa de Keiko Fujimori no interpuso un recurso de apelación contra la medida restrictiva dentro de plazo de ley, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que la lideresa de Fuerza Popular deberá permanecer en prisión preventiva por el periodo de 15 meses, según lo determinó el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato precisó que la prisión preventiva dictada contra Keiko Fujimori debe ser declarada firme y consentida por el juez Víctor Zúñiga al no contar con ningún recurso de apelación.