Milagros Jáuregui considera que los congresistas deberían ganar 20.000 soles, porque “el sueldo no alcanza”

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, consideró que el sueldo que recibe por su labor dentro del Parlamento no es suficiente para sus gastos que realiza durante el mes, que incluyen los descuentos de ley y un aporte económico que da a su partido parlamentario.





“No es que uno entra al Congreso para tener un super sueldo. Hay profesionales que dejan literalmente de ganar un buen ingreso para estar en el Congreso. El Congreso no te hace millonario, te da un sueldo para vivir, pero si tienes que pagar universidad, hipoteca de tu casa, no alcanza”, declaró en entrevista con NacionalTV.

En esa línea, la legisladora señaló que es “una figura negativa” la que se da a los congresistas sobre sus beneficios, e indicó que el sueldo que perciben de 15.500 soles debería ser neto, luego de los descuentos que se aplican a todos los salarios. Además, al ser consultada sobre si un sueldo de 20.000 soles estaría bien, Jauregui asintió.





“Al congresista no le dan gasolina, no le dan auto, no le dan canasta navideña, no le dan chofer como dicen. Nosotros tenemos que pagar todo, así que no es cierto que el congresista tiene muchísimo dinero. Sí, 16 mil, claro, son 15.500 pero con todos los descuentos llega casi a 10 mil soles y de eso tienes que dar aportes al partido, tienes otras responsabilidades. Al final, tienes que comer”, detalló la legisladora.

“Debería tener un buen sueldo. Si son 15 mil, que reciba los 15 mil pero en realidad no recibe 15 mil, recibe 10 mil. [Asumo que está planteando que se gane 20 mil soles, ¿estaría bien?] Para todos los gastos que hace un congresista, yo diría que sí, porque es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente. La gente espera que los ayudes, siempre te piden para pagar hospital, para pagar medicinas”, añadió.

