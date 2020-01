El candidato al Congreso por el Partido Aprista, Mijael Garrido Lecca, utilizó sus redes sociales para defenderse tras la ola de críticas que ocasionó su comentario de que con 3500 soles no podría solventar sus gastos.

Durante un debate organizado por el programa Panorama, el candidato aprista indicó que está endeudado, “tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3500 soles no puedo solventar ser congresista. Les estoy siendo absolutamente sincero, lo que voy a hacer es ganarme el sueldo de un congresista trabajando desde la madrugada hasta que termine el día para tener las mejores leyes”.

Hoy, en el debate de Panorama, Mijael Garrido Lecca expuso las verdaderas intenciones detrás de su candidatura. Bravo por la señora que reaccionó 👏 pic.twitter.com/8s4EFElNca — [Carla] (@shannonlada) January 13, 2020

Tras este comentario, Mijael Garrido Lecca a través de su cuenta de Twitter le respondió a un usuario afirmando que “falta el contexto. El debate duró 2 horas y la edición final 5 minutos, como suele ser en la tele. Dije que me parecía demagógico decir que había que bajar a 3000 mil soles el sueldo de un Congresista. Creo que debemos subir la calidad de, y no bajar el sueldo”, agregó.