El candidato al Congreso por el Partido Aprista, Mijael Garrido Lecca, se inscribió en el Partido Aprista Peruano junto a la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre en Trujillo y aprovechó para brindar algunas palabras a sus seguidores.

“La historia no tendrá espacio para guardar en su memoria que dicen que el Apra está muriendo y que este es el momento más difícil del partido. Yo me pongo a pensar, ¿es este el momento más difícil del partido?”, inició su discurso Garrido Lecca.

Además, Mijael aseguró que no es un hombre de partidos fáciles ni de retos sencillos, por eso aceptó la invitación del Partido Aprista. “Yo me prometí que si el partido me invitaba a estar en esta lista, yo me inscribía. Pase lo que pase, el 26 de enero yo me comprometo de aquí en adelante a trabajar no solo por el partido, sino por todos los peruanos”, agregó.

Por último, el candidato al Congreso advirtió “el 26 de enero no solo vamos a pasar la valla, sino que vamos a hacer historia, porque vamos a dar el primer paso hacia la reconstrucción del partido más importante de la historia del Perú”, finalizó Mijael Garrido Lecca.