Miguel Araujo fue elegido el mejor jugador de la temporada del FC Emmen

Miguel Araujo fue elegido como el mejor jugador de la temporada del club FC Emmen, donde el defensa peruano se convirtió en una pieza importante para lograr el ascenso a la Primera División del fútbol de los Países Bajos.

A través de sus redes sociales, el cuadro neerlandés destacó que el zaguero nacional fue elegido como el mejor jugador de la temporada. La elección fue desarrollada por los hinchas de la institución deportiva, quienes escogieron al peruano como el más destacado entre todos.

“Miguel Araujo elegido por usted como el mejor jugador de la temporada“, se puede leer en la cuenta oficial de Twitter del FC Emmen.

Debido a que Araujo se encuentra en tierras peruanas con nuestra Selección, su premio lo recibió su agente Carlos Gonzales.

Omdat Miguel in Peru is, heeft zijn zaakwaarnemer Carlos de prijs in ontvangst genomen! 🏆🇵🇪 pic.twitter.com/TZbfl4cEF8

— FC Emmen (@FC_Emmen) May 25, 2022