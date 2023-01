Miguel Ángel Rodríguez Mackay sobre Evo Morales: “Apenas ingrese al Perú, hay que detenerlo”

En diálogo con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, debe ser detenido apenas ingrese al Perú. El diplomático consideró que el exmandatario está “trastocando internamente el país” al brindar pronunciamientos separatistas.

“El derecho penal es territorial. Apenas Evo Morales ingrese al Perú, porque le tiemblan las manos a las autoridades peruanas, que no saben si le permiten o no el ingreso a la patria, pero si ingresa, hay que tenerlo. Debe ser sometido a las reglas del derecho punitivo peruano y ser procesado conforme a la ley peruana”, explicó en Informamos y opinamos.

Rodríguez Mackay señaló que Evo Morales no podría ser denunciado por traición a la patria, pero sí por otros delitos. “No puede ser procesado por traición a la patria porque es extranjero, pero sí hay normas y reglas claras. El derecho punitivo es para nacionales y extranjeros, y se aplica para todos por igual“, remarcó.

En otro momento, señaló que el político boliviano no puede ser extraditado al Perú porque no ha cometido un delito en el país. No obstante, si este logra ingresar y realiza este tipo de discursos en territorio nacional, entonces sí podría ser detenido.

“Lo que están haciendo merma la integridad territorial, que colude con el artículo 54 de la Constitución Política, que considera que el territorio es inalienable, impoluto y que no puede ser deteriorado”, resaltó.

Evo Morales se pronuncia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció tras recibir críticas por presuntamente intervenir en los asuntos internos del Perú durante estas últimas semanas. El exmandatario aseguró que “da la otra mejilla” ante los “ataques políticos de la derecha peruana”, sin embargo, insistió en que “paren las masacres” en el país.

“Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y “terruqueo” contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo”, escribió en su cuenta de Twitter.

