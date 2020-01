Migraciones activa las alertas para impedir fuga de Gregorio Santos

Luego que el Juzgado Penal Colegiado Permanente Especializado en Crimen Organizado impusiera el último lunes un total de 19 años y 4 meses de prisión efectiva a Gregorio Santos, por haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Cajamarca (2011-2014), el ministro del Interior, Carlos Morán, manifestó ayer que las alertas de Migraciones están activadas para arrestar a la ex autoridad regional que se encuentra como no habida.

En ese sentido, el titular del Mininter señaló que se activaron diferentes protocolos para evitar que Santos fugue del país a través de las distintas fronteras.

“Ya se han activado todas las alertas en Migraciones para que esta persona pueda ser aprehendida (capturada) cuando pretenda salir del país”, comentó en conferencia de prensa. La condena contra el exgobernador izquierdista debe ratificarse este lunes.

Morán indicó también que Santos será capturado así como “todas las personas por delitos graves contra la administración de justicia”.

Este pronunciamiento lo dio durante una conferencia de prensa en la que el premier Vicente Zeballos anunció la aprobación de una serie de decretos de urgencia.

Desconoce su paradero

Josué Núñez Barboza, miembro del equipo legal de Gregorio Santos, señaló que no saben dónde se encuentra su patrocinado y que la última vez que lo vieron fue horas antes de que se lea el adelanto de sentencia, el último lunes.

“Yo me he comunicado horas antes de la audiencia, después he perdido comunicación con el señor Santos, pero lo que tengo de información por parte de la defensa de los familiares es que con el transcurso de las horas se estará poniendo a derecho”, dijo a un medio de la región Cajamarca.

Asimismo, Núñez resaltó que el equipo de abogados apelará la sentencia por más de 19 años contra el exgobernador de Cajamarca, luego de que el 15 de enero se dé la lectura íntegra de la misma.

“Vamos a presentar un recurso de apelación para esta sentencia en primera instancia. El recurso se va a plantear para que una sala superior revise esta sentencia donde se han cometido excesos”, precisó.

En ese sentido, el abogado de Santos detalló que el Juzgado Colegiado sentenció a su defendido haciendo una interpretación bastante extensa y forzada sobre las figuras de colusión agravada y de asociación ilícita. Agregó que el exgobernador de Cajamarca debe ser juzgado solo por el presunto delito de colusión simple.

Expulsado de Patria Roja

El dirigente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Arturo Ayala del Río, aseguró que la alianza con el MAS (Movimiento de Afirmación Social) partido liderado por Gregorio Santos, se rompió debido a las sospechas de corrupción contra el exgobernador de Cajamarca. “Cuando la alianza se rompió no fue en los mejores términos. La historia nos dio la razón. Expulsamos a Goyo por sospechas que ahora son confirmadas”, dijo a Exitosa.