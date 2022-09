300 serenos de Trujillo gozan de licencia

El nuevo alcalde provisional de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Noé Anticona, reveló que 300 miembros de Seguridad Ciudadana se encuentran con licencia, de un total de 800 trabajadores con los que cuenta la comuna trujillana. Asimismo, aseguró que los trabajadores justifican alegando que se encuentran delicados de salud.

“He encontrado que hay 300 (miembros de Seguridad Ciudadana) que están con licencia. Dicen que están con el covid. Voy a pedir una sinceridad. Si no quieren regresar, se irán a sus casas. 300 personas que están en su casa, aduciendo que tienen licencia, que tienen covid, que son mayores de edad (…) Hay muchas personas que se han dado la licencia por dos años”, afirmó el nuevo alcalde interino de Trujillo, Noé Anticona.

Como primeras acciones, la autoridad edil anunció que cambiará al gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, Javier Torres Saravia, dado que, según señaló, “los parques de Trujillo y las piletas de Pizarro están una desgracia”. En la misma línea, afirmó que se estará reuniendo con más funcionarios.

Además, dejó entrever más cambios de funcionarios municipales. “Espero que, si noto que alguien en dos o tres días no trabaja a mi ritmo, seguro que los voy a cambiar, no hay duda”, añadió Noé Anticona, quien también indicó que evaluará obras inconclusas o que no están siendo ejecutadas.

Es necesario informar, que Noé Anticona fue asignado como alcalde provincial de Trujillo de manera provisional por los próximos 30 días, asumiendo el cargo en el sillón municipal desde hoy.

