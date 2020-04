MIDIS: Personas que aún no han cobrado el primer bono, cobraran los S/. 760 completos

Aún existen muchas familias vulnerables que no han podido cobrar el primer bono económico de 380 soles que otorgó el Gobierno durante el estado de emergencia. Por ello, en Exitosa conversamos con Patricia Balbuena, viceministra de Prestaciones Sociales, quien nos respondió algunas dudas sobre el tema.

Sobre los beneficiados que les sigue saliendo la transacción “en proceso” y aún no cobran el primer bono, Balbuena aseguró que este problema se debe a que muchas personas no viven cerca de una entidad bancaria y que la mayoría de peruanos no tiene una cuenta en el banco. “Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca. Por poner un ejemplo, el Banco de la Nación (que es el que tiene más presencia en el país) no está cerca a las familias vulnerables”

“A estas personas que les sale EN PROCESO, se les pagará el subsidio completo, y serán los primeros en ser atendidos. Estamos a la espera de la norma y conversando con los bancos. Es decir, estas personas recibirán 760 soles”, agregó Balbuena.

Cabe recordar que este bono económico alcanzará a un total de 9 millones de peruanos durante la cuarentena establecida por el presidente Martín Vizcarra, quien amplió la medida hasta el próximo domingo 26 de abril. Conoce si fuiste escogido para el subsidio del Estado en este enlace.