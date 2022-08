Midagri descalifica a empresa ganadora de licitación para compra de urea ante observaciones de la Contraloría

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, señaló que su cartera ministerial acatará las recomendaciones de la Contraloría General de la República de descalificar a la empresa ganadora, Ready Oil Supply LLC, de la tercera licitación para la compra de urea.

Asimismo, indicó que su cartera ministerial elegirá a la empresa que quedó como tercera finalista en el concurso para la compra del fertilizante ante las irregularidades que detectó la Contraloría.

“Después de 21 días de coordinaciones y programación, ejecución exhaustiva, llegamos a una conclusión de sobre la base de 162 entidades presentadas, de 52 países, cumpliendo los procedimientos de las bases de esta convocatoria, quedaron 3 empresas. De esas tres optamos por los criterios en que la idoneidad, la transparencia, la calidad y oportunidad pudieran estar presentes”, declaró el ministro Alencastre ante la prensa.

“Optamos por una, pero recibimos en un informe de la Contraloría (…) Hemos decidido tomar en cuenta sus consideraciones y avanzar con el proyecto para determinar la buena pro, aún cuando signifique mayor precio”, añadió.

Cabe señalar que, la Contraloría señaló que la empresa finalista no presentó sus estados financieros de los últimos años y que informó que no la compañía no había realizado ninguna actividad durante el 2019 y 2020 por la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, tras las indagaciones realizadas por dicho organismo constitucional, esta información es falsa.

Asimismo, señaló que la empresa condicionaba el plazo de entrega del fertilizante, pese a que el Midagri había determinado que dicha entrega sería en 45 y 60 días calendario.

