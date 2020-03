Michelle Soifer se somete a operación de banda gástrica y Erick Sabater se burla de ella

Luego que Micheille Soifer revelara que ha bajado 12 kilos después de someterse a la cirugía de la manga gástrica, su expareja Erick Sabater afirmó que no ve cambios en la figura de su expareja. Aunque, recalcó que a veces las cámaras “te puede subir o bajar” de peso.

“La veo igualita. La he visto en televisión”, dijo el dominicano y le aconsejó a la integrante de ‘EEG’ llevar “una vida sana”.

-Varias figuras del espectáculo se han hecho la manga…

No es moda, es para personas que no pueden controlarse. Cuando la gente quiere abusar, pasa factura.

-¿Crees que Micheille abusó al hacerse esa operación?

No la veo hace años a Micheille. La vi en diciembre antes de irme de viaje (…). Ese día la saludé y me fui al toque. No la he visto en persona, si está bien o mal no me importa.

-Ha dicho que se va a casar con el ‘Principito’…

¿Ya se divorció? Me hacen una pregunta que siempre se hacen ustedes. No sé cómo va el tema legal, hace rato debió de haberlo resuelto porque es fácil, después de dos años o tres caduca creo.

-Hace poco dijo que iba a viajar…

Para eso no tienes que viajar, que se asesore con un abogado.

-¿Le recomiendas divorciarse?

Pasó hace años, esa persona (expareja de Micheille) se comunicó con nosotros.

-¿Vino a Perú?

Creo que sí vino, pero Micheille y yo, ya no estábamos. Tuvieron un problema personal creo.

-¿Estas soltero?

Estoy feliz. Estoy solo, me vieron el otro día con una amiga y eso no quiere decir que estoy enamorado sino que estoy conociendo a alguien.

V. Rondón para diario Karibeña