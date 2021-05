Miami: bar regala pizzas y tragos a quienes se vacunen contra la covid-19

Estados Unidos continúa realizando una campaña masiva para vacunar a la mayor cantidad de personas contra la covid-19. Esta vez, un bar de Miami regaló pizzas y tragos a quienes decidan inmunizarse.







Se trata de una iniciativa que se llevó a cabo en el bar “Gramps” este último sábado y domingo sin cita previa. “Este fin de semana, ¡vacúnate!“; “Cóctel y porción de pizza gratis con cada vacunación Pfizer“, se lee en los anuncios que colocaron a través de las redes sociales.

La propuesta estuvo dirigida a los ciudadanos que aún no están convencidos de recibir las dosis contra la covid-19; en especial para los más jóvenes del condado.





Cabe indicar que esta iniciativa se realizó en conjunto con el Condado de Miami-Dade y los bomberos; quienes propusieron la idea de hacer un acuerdo con el bar para que, todas las personas que se inyecten la primera o segunda dosis de la vacuna, reciban como premio una porción de pizza y un shot de tequila o cerveza.

“Me enteré de que estaban vacunando por Facebook y vine. Luego me sentaron, me atendieron y me dieron la vacuna. Me monitorearon 15 minutos por si acaso y listo. Les mandé a mis amigos esta información para incentivarlos“, dijo un joven para el portal TN.

Solo en el último domingo se inmunizó a un total del 100 personas dentro del bar. En ese sentido, se espera que más personas se animen a recibir las dosis contra la enfermedad. “Nos pareció obvio dar nuestro espacio para la vacunación, ya que todos los días viene gente aquí. Vacunar a la población es la única forma de terminar con esto“, dijo uno de los dueños del bar.

