Mia Khalifa denunció explotación laboral y lucha por retirar sus videos de Internet

En la línea de la explotación laboral, Mia Khalifa habló muchas veces de los maltratos que sufrió en la industria pornográfica. En el presente mes, más de 1 800 000 usuarios firmaron una petición para que sus videos fueran eliminados del internet, debido a que todavía son captados por los cibernautas en sitios web tan famosos como Pornhub.



La exactriz pornográfica ha revelado sus terribles experiencias en la industria del cine porno: la productora BangBros solo le habría remunerado 12 mil dólares por toda su labor, los malos tratos en las filmaciones y, al ser muy joven, fue prácticamente manipulaba para firmar un contrato que no le daría beneficio.

En la actualidad, los videos de Mia Khalifa siguen entre los que más reciben visitas en las páginas de streaming de pornografía. Por ello, es considerada una de las actrices 3 xxx más famosas en todo el mundo, a pesar de que su paso por esta industria fuera en corto tiempo (entre octubre del 2014 y febrero del 2015).

Mediante sus redes sociales, especialmente TikTok, la ahora influencer y comentarista deportiva recibió el apoyo de mucha gente tras revelar todos los maltratos del que fue víctima. En una entrevista para la BBC, la joven de 27 años afirmó que su experiencia en la industria pornográfica terminó afectando su vida personal y salud mental.

“Creo que el estrés postraumático se produce principalmente cuando salgo a la calle. Debido a las miradas que tengo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Y me da mucha vergüenza. Me hace sentir que he perdido todos los derechos sobre mi privacidad, lo cual hice porque solo estoy a una búsqueda de Google”, finalizó Khalifa.

