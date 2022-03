México | Jugadores del Querétaro recibieron amenazas de muerte

Los jugadores del Querétaro fueron amenazados de muerte tras los violentos incidentes ocurridos el sábado en su estadio, La Corregidora, cuando enfrentaban al Atlas por el torneo Clausura-2022 de México, reveló su director técnico, el argentino Hernán Cristante.





“Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse”, dijo Cristante el lunes en conferencia de prensa.

Aproximadamente al minuto 63 del partido entre los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro y los ‘Zorros’ del Atlas, un brote de violencia en las tribunas entre seguidores de ambos equipo se desbordó a la cancha. Según reportes oficiales del estado de Querétaro, en la trifulca hubo 26 personas lesionadas -19 ya recibieron el alta médica- y ningún fallecimiento.





“El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha”, recordó Cristante, “era un buen partido de fútbol, había muchas familias en el estadio, la gente de Atlas alentando, la gente de Querétaro alentando y algo pasó, algo sucedió”.

Por los incidentes, se maneja la posibilidad de desafiliación del Querétaro, pero, dijo Cristante, eso “ni se asemeja con que estén amenazando de muerte a tu familia… llamar a los jugadores o la gente de la institución asesinos cuando ellos expusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien”.

En medio del disturbio, Cristante y sus jugadores ayudaron a algunos aficionados del Atlas que eran atacados por hinchas violentos del Querétaro y los resguardaron en el vestidor.

“Vi a un chico al que le estaban pegando y agarré a tres chicos (jugadores) para que lo sacaran y lo llevamos al túnel”, relató Cristante y detalló que “puedo identificar muy bien a dos (agresores) y no me da temor”. “Hoy hay un plantel sensible, un plantel con temor y con amenazas, cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni incitando a que pasaran estas cosas”, dijo Cristante.

De acuerdo con informes del club Querétaro, en las tribunas había aproximadamente 14.000 aficionados y el dispositivo de seguridad estaba integrado por 600 personas. Este martes se realizará una asamblea de dueños de los equipos de la Liga MX (primera división mexicana) donde se revisarán los avances de las investigaciones que realiza la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

