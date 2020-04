Metropolitano y corredores complementarios operarán del 9 al 12 de abril

Mediante un comunicado de la Municipalidad de Lima, se informó que los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios seguirán operando el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril pese a la inmovilización social total, solo para las personas que tengan el permiso correspondiente.

“Los días 9, 10 y 12 de abril solo funcionarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales. Mientras que el 11 de abril operarán los servicios regulares A, B, y C, de 5:30 a.m. a 6 p.m., y el servicio Expreso 4, de 6 a.m. a 6 p.m”, se lee en el comunicado.

En el caso de los corredores complementarios el horario de los días mencionados será de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. Y el sábado funcionará de 5:30 a.m. a 6 p.m.

Asimismo, la comuna limeña instó a no salir de casa a menos que sea necesario y recordó a los usuarios las medidas obligatorias dentro de los buses, como el uso de mascarillas y mantenerse a un metro de distancia.