¡Atentos! Este domingo 26 de enero se realizarán las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, y la Municipalidad de Lima informó a los usuarios que el servicio del Metropolitano tendrá un horario especial por esta esperada fecha, en donde se elegirá a los nuevos integrantes del Parlamento.

Para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia sus locales de votación se ha dispuesto que, además de los servicios regulares A, B, y C, opere el servicio Expreso 4 desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Los servicios regulares A, B, y C funcionarán en su horario habitual de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y las rutas alimentadoras desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Asimismo, la comuna de Lima advirtió que por esta fecha se suspenderá el servicio especial “Circuito de Playas II” que parte a la altura de la estación Plaza de Flores, en Barranco; en tanto, el servicio especial “Circuito de Playas I” que parte del terminal Matellini operará con normalidad.

Por último, la Municipalidad de Lima invocó al público a utilizar el servicio de manera ordenada a fin de evitar inconvenientes y permitir que todos los ciudadanos que se trasladan en el Metropolitano puedan cumplir con su deber cívico. De igual modo, se recuerda que no se permitirá el ingreso al Metropolitano de personas con síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas o alguna droga.