Metropolitano: fijan horario especial por Nochebuena

La Municipalidad de Lima anunció que el servicio de del Metropolitano operará en un horario especial con motivo a la Nochebuena. Es así que el martes 24 de diciembre las rutas A y C circularán de 5 a.m. a 11 p.m., el servicio regular B de 9 a.m. a 11 p.m. y el D seguirá, como siempre, de 5 a.m. a 9 a.m.

Los servicios expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte irán, en la mañana, de 5 a.m. a 9 a.m. En tanto, los expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y circularán de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que el Expreso 5 brindará el servicio de 9 a.m. a 9 p.m.