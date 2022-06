Metro de Lima: Contraloría advierte postergación en funcionamiento de una etapa de Línea 2

La Contraloría General alertó la postergación del funcionamiento de la etapa 1A del proyecto “Línea 2 y Ramal Av- Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” debido a la demora en el inicio de las pruebas de puesta en marcha porque aún continúan ejecutándose, en otros, las pruebas de integración de los sistemas ferroviarios y no ferroviarios.

Voceros de la Contraloría anunciaron que el avance de la obra está siendo afectado por discrepancias entre el concesionario , el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en relación al desarrollo del sistema de recaudo y a la entrega de las Tarjetas lnteroperables de Transporte (TIT) para la ejecución del sistema de control de pasajeros del proyecto.

Dicha diferencia de posiciones se reflejó en el 0% de avance de ejecución y certificación del SCP, circunstancia que permanece desde hace 10 meses aproximadamente, periodo en el cual las partes se han enviado diferentes comunicaciones pero no se ha solucionado la situación.

De la información recabada por la Contraloría, el concesionario sostuvo que no podrá implementar ni terminar el sistema de control de pasajeros si el MTC no le brinda el sistema de recaudo requerido. Frente a ello, el MTC y la ATU señalaron que no corresponde facilitar la información solicitada por el concesionario y no se constituye impedimento para que este implemente el SCP, además indican que el contrato de concesión no establece que el concedente deba suministrar las TIT al concesionario.

