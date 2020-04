Metro de Lima anunció sus horarios para Jueves y Viernes Santo

Tras la medida de inamovilidad social obligatoria general decretada por el Gobierno para este Jueves y Viernes Santo, la Línea 1 del Metro de Lima anunció a sus usuarios la modificación de sus horarios de atención.

Al ser notificados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) sobre los horarios de sus servicios, el ente de transportes emitió un comunicado.

“Los horarios del servicio de la LÍNEA 1 serán: jueves 9 y viernes 10: 5:30 a.m. a 9:00 a.m. y 4:00 p.m. a 6:00 p.m., sábado 11: 6:00 a.m. a 6:00 p.m, y domingo 12: de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.”, publicó la entidad en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que los últimos trenes parten de las estaciones de Villa El Salvador (Sur-Norte) y Bayóvar (Norte-Sur) al final del servicio de cada día. Debido a ello, el Metro de Lima exhortó a sus usuarios tomar previsiones.