Mesías Guevara sobre Acción Popular y Fuerza Popular: “Somos como el agua y el aceite”

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, indicó que su partido político y Fuerza Popular son “como el agua y el aceite”, ya que en su momento se cuestionó sus declaraciones en donde aseguraba que estaría dispuesto a buscar acuerdos con el partido de Keiko Fujimori en el nuevo Congreso.

“Por mis acciones el sector fujimorista me considera su enemigo político. Desde los 90 nos hemos enfrentado, en las calles, en los set de TV y en el Congreso. Reitero entre Acción Popular y Fuerza Popular, somos como el agua y el aceite”, afirmó Guevara a través de su cuenta de Twitter.

“Los partidos deben concertar por el país”

En su momento, Mesías Guevara comentó que “el pueblo ha dicho que nadie tendrá mayoría en el Congreso y, por lo tanto, las fuerzas políticas están obligadas a concertar en beneficio del país.

“(Este mensaje) lo encuentro muy bien porque el Perú necesita que su estructura dialogante, en los niveles nacional, regional y local, se consolide”, sostuvo en una entrevista radial.

Por otro lado, también comentó que Raúl Diez Canseco, quien dio declaraciones a la prensa en representación de Acción Popular tras los resultados electorales, “no es el vocero” del partido. No he ofendido a nadie (al decir esto), he puesto las cosas en su justa dimensión”, manifestó Guevara.