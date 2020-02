Mesías Guevara: “Los partidos deben concertar por el país”

El dirigente acciopopulista Mesías Guevara comentó que “el pueblo ha dicho que nadie tendrá mayoría en el Congreso y, por lo tanto, las fuerzas políticas están obligadas a concertar en beneficio del país.

“(Este mensaje) lo encuentro muy bien porque el Perú necesita que su estructura dialogante, en los niveles nacional, regional y local, se consolide”, sostuvo en una entrevista radial.

Mesías Guevara hizo esta apreciación tras analizar las elecciones complementarias congresales, desarrolladas el pasado domingo 26 en el país, comentando también que urge “trazar” una agenda parlamentaria considerando que el reto es ser mejor que el Congreso disuelto.

Por otro lado, también comentó que Raúl Diez Canseco, quien dio declaraciones a la prensa en representación de Acción Popular tras los resultados electorales, “no es el vocero” del partido. No he ofendido a nadie (al decir esto), he puesto las cosas en su justa dimensión”, manifestó Guevara.

Como se informó, la candidata más votada por Acción Popular, Mónica Saavedra, señaló en una entrevista que en estos momentos, la agrupación política no cuenta con un líder.