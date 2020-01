Mesía: “Ponencia de Carlos Ramos sobre demanda está justificando un golpe”

¿Cuál es su opinión sobre la ponencia del tribuno Carlos Ramos que declara infundada la demanda competencial contra la disolución del Congreso?

Creo que a su ponencia le falta un poco más de consistencia jurídica. Además, yo he sido crítico a la decisión del presidente de la República en relación a la disolución del Congreso. La ponencia del señor Ramos lo que quiere es justificar un golpe de Estado. Eso es como pedir que el círculo se convierta en cuadrado.

El TC debe cambiar de ponente o hacer una ponencia alterna

El reglamento del TC señala que se escoge a un ponente que presenta su propuesta de sentencia y si a los demás magistrados no le gusta entonces escoge otro ponente entre los que queda o también puede darse el caso el otro de los otros magistrados presente un proyecto alternativo y ese convierta en la ponencia que se debata últimamente. Como se trata de un proceso competencial solo se necesitara cuatro votos. Entonces, vamos a ver lo que dice Marianella Ledesma, presidenta del TC, quien es la que tiene que dar el norte y esto no es una demanda cualquiera. En los más de 20 años que viene funcionando el TC ha dictado más de 170 mil sentencias y esta es la más importante. Definirán si el Presidente Vizcarra dio un golpe de Estado o estuvo bien disuelto Congreso.

¿Cree que el Tribunal debe declararse en sesión permanente para resolver la demanda antes de las elecciones?

Yo más bien creo que la sentencia sobre la demanda competencial debe darse después de las elecciones para no perturbar este proceso. Si el TC declara infundada la demanda, es decir, señala que el Presidente ha golpeado o se ha dado un golpe de Estado eso favorecerá a los partidos que estuvieron en contra de la disolución como Fuerza Popular, Solidaridad y Partido Popular Cristiano, etc. Si se declara infundada la demanda se favorecerán los partidos que estuvieron a favor de la disolución.

El ex presidente del TC, César Landa, señala que con el rechazo a la demanda cautelar contra la disolución ya hay un presente ya hay un precedente contra la demanda competencial…

No, para nada. Lo que pasa es que el TC ha sido prudente porque si dictaba la medida cautelar eso significada que no había proceso electoral y daba como una suerte de adelanto de opinión. Un medida cautelar sirve para garantizar el resultado de una sentencia, en este caso que se hagan elecciones y luego ver si el Ejecutivo vulneró o no el orden constitucional.

¿Entonces, considera que aún nada está dicho para señalar que el TC fallará en contra de la demanda?

Si falla en contra de la demanda para mi estaría equivocándose, pero hay que respetarse porque es el máximo intérprete de la Constitución. Es difícil que desde un punto de vista jurídico diga que los actos del Presidente no son nulos sino tienen respaldo ministerial y al cerrar el Congreso, Vizcarra no lo tuvo ese respaldo por lo tanto es nulo. Sin embargo, todavía no está clara la cosa. Tengo la impresión que solo Ramos y Eloy Espinosa votarán en contra. Los cinco restantes aún no. Incluso, Ledesma señaló en su discurso que hay que aclarar algunas cosas en materia jurisdiccional. Hay mucho pan por rebanar. Este martes solo se debate una simple ponencia.