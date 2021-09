Meritano: “Los reveses de la vida deben enseñarnos a usar nuestro tiempo y energía en lo que verdaderamente importa”

La actriz Lorena Meritano es una heroína de la vida real. Un diagnóstico de cáncer de seno le cambió la vida hace siete años. En ese duro proceso, se divorció de su esposo, se quedó sin trabajo y tuvo que renunciar al sueño de ser madre biológica. ¿Cómo afrontar la vida en medio de tantas complicaciones?





A pesar de todos esos obstáculos, la reconocida actriz y presentadora argentina supo vencer sus miedos y superar los problemas con positivismo y conectándose con lo verdaderamente importante de la vida.

“Cuando estés pasando por un momento difícil, cualquiera que sea, no te preguntes: ¿Por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me pasa esto? Eso es parte de un proceso de ir tomando conciencia. A mí me pasó con una enfermedad, el cáncer. Pero puede ser cualquier otro motivo, un divorcio o la muerte de un ser querido. Los reveses de la vida nos enseñan un montón. Gracias a eso, aprendí a usar mi tiempo y mi energía en las cosas que realmente importan”, explica.





Para la recordada villana de la telenovela Pasión de Gavilanes, conectarse con lo más importante implica primero conocerse a uno mismo y aprender a amarnos de manera amable y consciente. “Debemos ser conscientes de que la vida es un regalo, es un milagro, y depende de nosotros aprovecharla al máximo. El simple hecho de despertar todos los días nos recuerda que tenemos una hermosa oportunidad de vivir y ser mejores; no hace falta pasar por una experiencia traumática para conectarnos con lo verdaderamente importante”, señala.

Este testimonio de Lorena forma parte del sexto capítulo de Compartiendo Sabiduría, la plataforma digital creada por Tottus para empoderar a las mujeres peruanas a través de experiencias de vida que las inspiren a estar mejor consigo mismas. A través de esta plataforma, podremos ver testimonios de mujeres fuertes, líderes y empoderadas que comparten consejos y vivencias en temas de crecimiento personal, emprendimiento, emociones y más.

En este nuevo episodio, la actriz argentina nos recuerda que en la vida, todos hemos venido a ser felices. Por ello, es tan importante que canalicemos nuestras energías en lo más esencial.

“Lamentablemente, muchas veces, vivimos según las expectativas y los mandatos de los demás. Pero eso debe cambiar. Un día recuerdo haberme visto al espejo. Tenía un seno extirpado y estaba calva. Yo me veía hermosa, me veía resiliente y completa. Por eso, es tan importante preguntarnos: ¿desde qué espejo nos estamos mirando, desde el espejo del profundo amor o desde el espejo de las exigencias insanas? Como mujeres, debemos aprender a poner límites, dejar de cargar con culpas, trabajar en cultivar y construir relaciones sanas. Debemos regalarnos tiempo de calidad con nosotras mismas y con los seres que amamos. Eso es conectarnos con lo verdaderamente importante de la vida”.

En este sexto episodio de Compartiendo Sabiduría, Lorena también recalca la importancia de pedir ayuda y recibirla cuando pasamos por momentos difíciles. “Es hermoso pedir ayuda y más hermoso aún recibirla. Cuando pides ayuda, le das a alguien la oportunidad de ponerse al servicio del otro, le dejas demostrarte su cariño. No debemos sentirnos menos por eso. Al contrario. Yo no hubiera podido transitar todo este camino sola, sin la ayuda de los demás. Dejar que nos ayuden es también una manera de amar”, finaliza.

